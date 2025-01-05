Последнее обновление: 05.01.2025 16:00

Вооруженные Силы Украины атакуют в Курской области

Вооруженные Силы Украины атаковали российскую армию на нескольких направлениях в Курской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, это было неожиданностью для россиян.

"В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны трудятся", – написал он.

Информацию подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак. В своем Telegram-канале он сообщил, что в Курской области есть хорошие новости для Украины и Россия "получает то, чего заслуживает".

Российские военкоры-пропагандисты, в свою очередь, заявляют, что ВСУ стянули в Курскую область "много техники и живой силы". По их словам, украинские воины атакуют по направлению Бердин-Большое Солдатское. Отсюда к самому Курску около 70 км.

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