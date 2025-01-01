Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине 111 ударных дронов

В ночь на 1 января россияне атаковали Украину более сотней ударных беспилотников, большинство из них удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 20:30 31 декабря россияне атаковали украинские регионы 111 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Районы пусков – Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск и временно оккупированный Крым.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

Из-за активного противодействия 46 беспилотников-имитаторов локационно потеряны, еще два улетели в Россию и Беларусь.

Между тем в Печерском районе Киева обломки беспилотного летательного аппарата вызвали возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Пострадавших нет. Повреждены окна на верхних этажах. Все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям работников ГСЧС пожар удалось быстро ликвидировать.