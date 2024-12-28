Украина поразила склад хранения "шахедов" в Орловской области

В четверг, 26 декабря, Силы обороны Украины поразили склад хранения ударных дронов в Орловской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удар по объекту Вооруженных сил России нанесли Воздушные силы ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны.

В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе типа Shahed, состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений.

"Боевая операция существенно снизила потенциал россиян по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.