Последнее обновление: 03.01.2025 15:41

Россия ночью запустила по Украине 93 беспилотника

В ночь на 3 января россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, силы противовоздушной обороны сбили 60 БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

"С 21:00 2 января россияне выпустили по Украине 93 дрона. Районы пусков – Брянск, Миллерово и Орел. На 09:00 подтверждено сбивание 60 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой и Днепропетровской областях", - говорится в собщении.

Еще 26 беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий), еще один дрон находится в воздухе.

В результате российской дроновой атаки зафиксированы несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях.

Также сбитые дроны нанесли ущерб в Киевской области. В нескольких районах повреждены частные дома и автомобили. Есть погибший и пострадавшие.

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