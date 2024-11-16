Последнее обновление: 16.11.2024 14:25

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 34 беспилотников

В ночь на субботу в РФ сбили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать - над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей", - говорится в краткой сводке.

Один беспилотник взорвался на окраине города Людиново Калужской области, ранее сообщил глава региона Владислав Шапша. В результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах.

РБК-Украина полагает, что объектом атаки беспилотника в Калужской области, на окраине города Людиново, стала нефтебаза "Калуганефтепродукт", которая в этом году уже дважды подвергалась атакам украинских беспилотников.

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