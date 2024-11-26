РФ готовит ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

Украина за три дня дважды применяла ракеты западного производства против объектов в Курской области, Минобороны РФ готовит ответ на эти удары.

"По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства", - сообщило Минобороны РФ.

Ведомство также заявило, что контролирует обстановку и ответные действия готовятся.

По информации Минобороны РФ, 23 ноября ВСУ нанесли удар пятью ракетами ATACMS в районе населенного пункта Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

"В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две - достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, 25 ноября ВСУ нанесли удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому "Курск - Восточный" (населенный пункт Халино).