Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более 40 беспилотников

За ночь в РФ сбили 44 беспилотника, из них 20 - над Новгородской областью, два - над Подмосковьем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, дроны также сбиты над Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской, Смоленской областями, говорится в краткой утренней сводке ведомства.

Одновременно с заявлением министерства в Telegram-канале появилось сообщение главы Смоленской области Василия Анохина, который утверждает, что над его областью сбиты семь беспилотников.

Кроме того, чуть раньше о шести сбитых беспилотниках объявил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.