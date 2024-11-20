Последнее обновление: 20.11.2024 16:45

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более 40 беспилотников

За ночь в РФ сбили 44 беспилотника, из них 20 - над Новгородской областью, два - над Подмосковьем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, дроны также сбиты над Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской, Смоленской областями, говорится в краткой утренней сводке ведомства.

Одновременно с заявлением министерства в Telegram-канале появилось сообщение главы Смоленской области Василия Анохина, который утверждает, что над его областью сбиты семь беспилотников.

Кроме того, чуть раньше о шести сбитых беспилотниках объявил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

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