Россия перехватила только 2 из выпущенных Украиной 8 ракет ATACMS

Министерство обороны России солгало в сообщении о первой атаке дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории в ночь на 19 ноября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в США.

Собеседник Reuters заявил, что Украина выпустила по складу боеприпасов восемь ракет ATACMS. Из них Россия, утверждает он, смогла перехватить только две.

Зато российское Минобороны заявляло, что были сбиты пять из шести ракет, выпущенных по военному объекту в Брянской области, а обломки попали в объект и вызвали незначительный пожар.

Украинские источники утверждали, что удар ATACMS нанесли по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.

Между тем официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить американским оружием по России.