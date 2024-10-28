Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 21 беспилотника

Средствами противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожен и перехвачен 21 украинский дрон над четырьмя российскими областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"13 БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Брянской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Курской области ", - говорится в сообщении ведомства без подробностей.

Между тем, как сообщил глава Воронежской области Александр Гусев, ночью дронами были атакованы два предприятия.

"Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника. В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй - на амбулаторное. Пожар был потушен около двух ночи. Огнем повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника", - написал он в своем Telegram-канале.

Гусев добавил, что за пределами предприятия огонь затронул два гаража с автотранспортом, также повреждены окна одного жилого дома и участок линии электропередач.

"На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и ёмкость. Возгорания не произошло", - уточнил глава региона.

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