Минобороны РФ отчиталось о 47 сбитых за ночь дронах

В ночь на субботу «уничтожено и перехвачено» 47 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил Министерство обороны России.

Как утверждает ведомство, в Краснодарском крае была отражена атака 17 дронов, 16 сбили над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Курской области, еще два — над Белгородской областью.

Глава Краснодарского региона ночью сообщал, что в двух районах края в результате атаки беспилотников были повреждены дома, пострадавших нет.

Накануне утром Минобороны России отчитывалось о 10 сбитых дронах, утром в четверг — о 92 беспилотниках, в том числе 47 над Краснодарским краем.