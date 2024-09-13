Последнее обновление: 13.09.2024 14:02

РФ за минувшие сутки атаковала энергообъекты в шести областях Украины

За минувшие сутки под российские обстрелы попала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

В Донецкой области во время воздушной тревоги отключались воздушные линии, в результате чего обесточились несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахты. На момент инцидента всего в шахтах находилось 277 работников, все выведены на поверхность. Питание восстановлено.

В Запорожской области в результате боевых действий повреждена воздушная линия. Потребители не обесточивались.

В Одесской области из-за боевых действий выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители.

В Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры, во время тушения пожара выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.

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