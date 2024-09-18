Минобороны России отрапортовало о 54 сбитых украинских беспилотниках

Над пятью российскими областями за ночь были сбиты 54 украинских дрона. Об этом сообщило Министерство обороны России утром в среду.

При этом про Тверскую область, в которой украинские дроны нанесли удар по большому складу боеприпасов, ведомство не сказало ни слова.

В краткой сводке Минобороны РФ, говорится, что над Курской областью ночью были сбиты 27 дронов, над Брянской – 16, над Смоленской – 7, над Белгородской – 3, над Орловской – один.

Глава Тверской области сначала заявил, что в районе Торопца был сбит украинский беспилотник, и на месте падения обломков возник пожар, но ситуация остается под контролем. Затем уже местные власти Торопца объявили в соцсетях, что в городе отбивают массированную атаку украинских беспилотников.

Сейчас город эвакуируют, на видео местных жителей в районе большого склада боеприпасов возле Торопца слышна безостановочная канонада и видны взрывы и очаги пожара на протяжении многих сотен метров по горизонту.