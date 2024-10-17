РФ ночью вновь атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетой

Россия в ночь на четверг атаковала Украину 56 ударными беспилотниками, а также управляемой авиационной ракетой Х-59. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Накануне ВСУ заявляло об отражении атаки 136 дронов-камикадзе.

Этой ночью, согласно сводке, было сбито 22 беспилотника в девяти областях, в том числе Киевской.

По данным Воздушных сил, в стране зафиксировано пять попаданий дронов по объектам инфраструктуры — «в прифронтовых областях».

«Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локационно потеряны», - сообщили Воздушные силы.

Минобороны России отчиталось о 13 сбитых дронах ночью.