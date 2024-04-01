Последнее обновление: 01.04.2024 17:24

Путин распорядился о призыве 150 тыс. человек в российскую армию

Владимир Путин подписал указ, согласно которому с апреля по август этого года российскую армию должны пополнить 150 тысяч солдат срочной службы.

Официальная позиция властей РФ состоит в том, что срочники не участвуют в войне с Украиной, однако могут подписать контракт и по своей воле уехать на фронт. При этом российские СМИ неоднократно рассказывали о случаях давления, когда солдат срочной службы заставляли подписать контракт.

Аналитики отмечают, что для достижения своих военных целей Владимиру Путину понадобятся новые резервисты: поэтому сейчас, после его переизбрания, может начаться очередная волна мобилизации. По мнению некоторых военных экспертов, Россия собирается захватить Харьковскую и Одесскую области в дополнение к частично оккупированным Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областям.

Российские власти утверждают, что в ходе мобилизации осенью 2022 года на фронт призвали 300 тысяч резервистов.

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