Россия вывела атомные подводные лодки в Тихий океан

Россия в рамках внезапной проверки боевой готовности сил развернула в Тихом океане стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота (ТОФ), которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки", - говорится в сообщении.

Для выхода атомных подлодок из пункта базирования были задействованы морские тральщики, отход подлодок осуществлялся под прикрытием дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах.