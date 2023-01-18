ISW: Россия будет создавать армию для ведения крупных войн

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о проведении широкомасштабной военной реформы с 2023 по 2026 год - вероятно, в рамках подготовки к затяжной войне на Украине, а также для обеспечения условий, позволяющих быстро создать значительно более сильную российскую армию, пишет в своем аналитическом обзоре американский Институт изучения Войны (ISW).

В частности, Шойгу объявил, что Россия восстановит Московский и Ленинградский военные округа, сформирует новый армейский корпус в Карелии, сформирует новые самодостаточные группировки войск на оккупированной территории Украины и сформирует 12 новых маневренных дивизий.

Эти и другие реформы демонстрируют намерение России реформировать российские вооруженные силы для ведения крупномасштабных конвенциальных военных действий в целом, а не только для текущей войны против Украины, предполагает ISW.

Неясно, смогут ли российские вооруженные силы расти, как описал Шойгу, в течение трех лет. Номинально Россия может формировать новые дивизии, но остается неясным, сможет ли она укомплектовать их до их доктринальной численности в условиях продолжающейся войны.

Ранее Шойгу уже делал заявления о российских военных реформах, которые так и не были реализованы, напоминает ISW.