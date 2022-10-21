Власти Беларуси не выпускают из страны россиян призывного возраста

Белорусские пограничники снимают с авиарейсов и запрещают выезд из страны гражданам России, подлежащих мобилизации.

Как сообщает телеграм-канал Baza, только 21 октября в аэропорту Минска зафиксированы как минимум 11 таких случаев.

По словам сотрудника аэропорта, ограничения начали действовать с 20 октября, а до этого якобы всех граждан РФ выпускали без проблем.

Сообщается, что белорусские пограничники ссылаются на пункт 4 статьи 6 Соглашения между Беларусью и РФ об обеспечении прав граждан на свободу передвижения.