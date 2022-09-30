Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для желающих воевать за Россию

Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу.

Накануне, Совет федерации одобрил закон, согласно которому иностранные граждане, заключившие контракт с вооруженными силами (ВС) России на срок не менее одного года, могут подать заявления о предоставлении гражданства при отсутствии вида на жительство (ВНЖ). Закон поступает на подпись Путину.

Изменения в законе предусматривают, что первый контракт о прохождении военной службы в российской армии может быть заключен с иностранными гражданами на один год, а не на пять лет, как было ранее. Также поправки позволят иностранным гражданам обращаться с заявлением на приобретение гражданства РФ без непрерывного проживания на территории страны в течение пяти лет, а также без предоставления ВНЖ.

Вчера, 20 сентября, правительство Москвы объявило о создании инфраструктуры для содействия Минобороны в отправке иностранных граждан на военную службу в России. Ее разместят в миграционном центре «Сахарово». Посольство Кыргызстана в РФ сегодня уже предостерегло граждан страны от участия в военных действиях за рубежом.