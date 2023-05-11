Путин подписал указ о призыве на военные сборы находящихся в запасе

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году россиян, находящихся в запасе, сообщает Интерфакс.

Находящихся в запасе призывают на сборы в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности. Сколько человек призовут на военные сборы, не уточняется.

1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. В войска, по указу, должны быть направлены 147 тысяч новобранцев. 15 апреля в российском Генштабе заявили, что весенний призыв проходит в плановом порядке и завершится 15 июля.