Россия в годовщину Голодомора запустила крупнейшую с начала войны атаку беспилотников на Киев

Россия в День памяти жертв Голодомора запустила крупнейшую с начала войны атаку беспилотников на Киев

Во время воздушного нападения в Северной операционной зоне Силами обороны Украины было уничтожено 55 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов типа "шахед", сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

28 БПЛА были уничтожено мобильными огневыми группами противовоздушной обороны, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, ПЗРК и зенитными пушками. В частности, на Сумском направлении уничтожено 7 ударных дронов, на Черниговском - 4 дрона камикадзе, а на Киевском - 17 вражеских БПЛА.

Атака вражеских дронов стала самой массовой с начала полномасштабной войны.

"Четвертая атака вражеских беспилотных летательных аппаратов на Киев за этот месяц. Это нападение дронов стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения! В столице тревога длилась более 6 часов. Символично, что рашисты (потомки тоталитарного советского режима) совершили эту атаку в День памяти жертв голодоморов. Так они продолжают геноцид Украины и украинцев. По предварительным данным противник в очередной раз применил барражирующие боеприпасы типа "Shahed". БПЛА заходили на Киев волнами, многочисленными группами, с разных направлений, постоянно меняя курс по вектору движения", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По предварительным данным, в результате сбивания вражеских дронов зафиксировано падение обломков в разных районах города.

По информации Минэнерго, в результате атаки дронов, в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Продолжаются работы по восстановлению.