Воздушные силы Украины ночью сбили 10 запущенных РФ "шахедов"

Противовоздушная оборона Украины в ночь на вторник уничтожила 10 из 17 запущенных РФ дронов-камикадзе и перехватила 6 ракет С-300.

«В ночь на 5 декабря противник атаковал ударными БпЛА "Shahed-136/131" с двух направлений - Курская область и Приморско-Ахтарск. Также были пуски зенитных управляемых ракет С-300, которые враг направил по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей. Всего в ударе зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "шахед" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300», - говорится в сообщении командования Воздушных Сил Украины.