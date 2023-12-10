ISW: Российские войска стремятся взять инициативу на поле боя до выборов в марте

Российские войска предприняли наступательные операции на нескольких участках фронта в период наиболее сложных погодных условий осенне-зимнего сезона, стремясь захватить и удержать инициативу до президентских выборов в России в марте 2024 года, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

В настоящее время российские войска ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, особенно вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в районе Бахмута и в направлении Авдеевки. Также они проводят непрерывные наземные атаки в западной части Запорожской области.

Текущий темп боевых действий по всей линии фронта соответствует оценке ISW, согласно которой российские силы пытаются вернуть инициативу по меньшей мере с середины ноября.

Официальные заявления украинских военных говорят о том, что российским силам удалось захватить инициативу на границе Харьковской и Луганской областей, в районе Бахмута и вдоль оси Авдеевка-Донецк, в то время как украинские войска сохраняют инициативу в ключевых районах на юге, о чем свидетельствуют продолжающиеся украинские контратаки на западе Запорожской области и устойчивое украинское присутствие на восточном берегу Херсонской области.

Примечательно, что российские войска предприняли согласованные усилия по возвращению инициативы на поле боя в период наиболее сложных погодных условий, что подтверждает давнюю оценку ISW о том, что плохая погода может замедлить, но не остановить боевые действия.