Последнее обновление: 08.12.2023 15:42

Украинская ПВО утром уничтожила 14 из 19 российских крылатых ракет

В небе над Украиной сегодня утром были уничтожены 14 из 19 запущенных российскими войсками крылатых ракет, сообщил в эфире телемарафона в пятницу спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат/

«Предварительно, 19 ракет было запущено, крылатых - Х-101 и Х-555. И имеем неплохой результат ПВО - это 14 уничтоженных крылатых ракет. Уничтожены они были в Киевской и Днепропетровской областях», - сказал Игнат.

По его словам, крылатые ракеты Х-101 и Х-555 были выпущены с 9 самолетов Ту-95 стратегической авиации РФ, разделившихся на несколько групп.

"Следовали они курсом сначала в Днепр, примерно Днепропетровская область, оттуда часть ракет направилась на Киев, часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области", - отметил Игнат.

Российские военные возобновили удары крылатыми ракетами после 79 дней паузы, все ракеты в направлении Киева уничтожены на подлете в столицу, жертв и разрушений не фиксировали.

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