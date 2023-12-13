Разведка США: РФ потеряла в Украине почти 90% военных, накопленных перед вторжением

Рассекреченный доклад американской разведки оценивает, что война в Украине стоила России 315 000 погибших и раненых военнослужащих, или почти 90% личного состава, который она накопила перед началом вторжения.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с разведданными.

В докладе говорится о том, что потери Москвы в личном составе и бронетехнике, нанесенные украинскими военными, отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад.

Источник сообщил, что в недавно рассекреченном отчете разведки США оценивается, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года с участием 360 000 военнослужащих.

С тех пор, согласно докладу, 315 000 российских военнослужащих, или около 87% от общей численности, с которой Россия начала войну, были убиты или ранены.

"Масштаб потерь заставил Россию принять чрезвычайные меры для поддержания своей боеспособности. Россия объявила частичную мобилизацию 300 000 военнослужащих в конце 2022 года и смягчила стандарты, чтобы позволить вербовку осужденных и гражданских лиц пожилого возраста", – говорится в оценке.

Российская армия оставила на поле боя 1300 единиц бронетехники и вынуждена усилить эти силы танками Т62, произведенными в 1970-х годах, сообщил источник.