Россия заранее планировала грабеж продовольствия в Украине

Global Rights Compliance, базирующийся в Гааге фонд, в котором работают специалисты по международному гуманитарному праву и проблемам развития, выпустил доклад, в котором приводит свидетельства того, что Россия заранее планировала расхищать украинское продовольствие.

Так, в декабре 2021 года подрядчик российского Минобороны начал закупать грузовики-зерновозы, а также три судна-сухогруза, пишут юристы. Когда вторжение началось, российские войска уже с марта начали захватывать зерновые элеваторы и обслуживающую их транспортную инфраструктуру, утверждается в докладе. Вывоз зерна с оккупированных территорий Украины достигал 12 тыс. тонн в день, передает BBC.

GRC намерен передать собранные материалы в Международный уголовный суд.