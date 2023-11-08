Последнее обновление: 08.11.2023 12:01

США отрицают обсуждение с Украиной "мирных" переговоров с РФ

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель опроверг сообщения в СМИ о якобы обсуждении американской и европейской стороны с Украиной начала "мирных" переговоров с Россией.

Заместитель представителя внешнеполитического ведомства США отметил, что решение о любых переговорах с Россией должна принимать Украина.

"Как мы ранее неоднократно и говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами "формулы мира", по которой уже состоялся ряд встреч", – сказал Патель на брифинге во вторник

По словам Пателя, "и дальше совершенно понятно, что в Кремле нет никакой заинтересованности в завершении этой войны путем переговоров".

"И мы привержены обязательству поддерживать наших украинских партнеров", – подытожил представитель Госдепа.

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