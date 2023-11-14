Воздушные силы Украины минувшей ночью уничтожили 7 "шахедов" РФ

В ночь на 14 ноября 2023 года Россия атаковала Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами, сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

«…из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край рф) зафиксированы пуски 9 ударных БпЛА «Shahed-136/131». Баллистическая ракета «Искандер-М» выпущена из района Джанкой (Крым), управляемая авиационная Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области»№, - говорится в сообщении ВСУ.

«В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 7 ударных БПЛА “Shahed-136/131”», - сказано в сообщении.