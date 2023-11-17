Последнее обновление: 17.11.2023 18:00

Воздушные Силы ночью уничтожили 9 запущенных РФ "шахедов"

Воздушные силы Украины отчитались о результатах отражения очередного ночного налета «шахедов»: ПВО и истребители сбили девять из десяти запущенных Россией беспилотников-камикадзе.

«В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей», — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Куда попал один не сбитый «шахед», ВС не сообщают. Представитель властей Хмельницкой области на западе Украины, куда долетела группа «шахедов», ранее написал в соцсетях, что у них, по предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Также сообщается, что военные РФ применили несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. Предварительно без потерь.

Далее по теме
Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование