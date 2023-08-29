Binance рассмотрит возможность ухода из России

Криптовалютная биржа Binance изучает вероятные пути развития бизнеса в РФ, в том числе и полный уход из юрисдикции. Об этом сообщает WSJ.

«На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход», - заявили представители платформы.

На днях торговые платформы Binance, Bybit и OKX удалили со своих P2P-платформ находящиеся под американскими санкциями банки «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа». Первая также запретила россиянам обменные операции с любыми фиатными валютами за исключением рубля.

Отказ от обслуживания граждан РФ может распространиться и на все остальные криптобиржи.