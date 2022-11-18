Майнерам разрешат продавать в России добытую криптовалюту в рамках спецрежима

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий в РФ процедуру майнинга (добычи) цифровых валют и ее последующей продажи.

Согласно документу, майнеры смогут с 1 января 2023 г. продавать добытую цифровую валюту как на зарубежных площадках, так и в РФ в рамках закона об экспериментальных цифровых режимах.

Законопроект вводит определение "майнинг цифровой валюты" - это деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и (или) получение вознаграждения в цифровой валюте. Вводится также определение майнинг-пулов, передает Интерфакс.

Законопроект определяет механизм продажи майнерами добытой валюты. Это был основной спорный момент при обсуждении более ранних версий законопроекта, так как согласно действующему законодательству расчеты в криптовалюте на территории РФ запрещены.

"Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты, при условии, что при совершении сделок с ней не используются объекты российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в соответствии с установленным экспериментальным правовым режимом", - говорится в законопроекте. В документе уточняется, что в случае продажи цифровой валюты на зарубежных площадках к этой деятельности не применяются положения закона о валютном контроле и валютном регулировании.

Таким образом, внесенный документ оставляет майнерам два способа продажи добытой криптовалюты: через иностранные системы без соблюдения норм закона о валютном регулировании и через площадку, которая будет создана в РФ в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях о сделках также надо будет уведомлять ФНС.

В пояснительной записке к документу уточняется, что речь идет о федеральном законе об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, который был принят Госдумой летом 2020 г. Он подразумевает, в частности, что ЦБ может сроком на три года устанавливать экспериментальный правовой режим для проектов в финансовой сфере. После прохождения всех процедур согласования предложение рассматривается правительством, которое издает акт об установлении экспериментального правового режима.

Законопроект также вводит запрет на рекламу (или предложение в той или иной форме) цифровых валют, но при этом делает исключение для майнинга цифровой валюты.