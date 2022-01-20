Банк России: Запрет на владение криптовалютами не предполагается

Банк России не предусматривает запрет на владение криптовалютами со стороны граждан, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Мы обращаем внимание, что не предлагаем внести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан», - сказала она.

Вместе с тем глава департамента ЦБ добавила, что регулятор обращает внимание на существующие риски мошенничества и сложность отстаивания своих прав при приобретении криптовалюты на иностранных криптобиржах, передает ТАСС.

Данилова также заявила, что майнинг криптовалют способствует увеличению углеродного следа, что ставит под сомнение возможность достижения целей углеродной нейтральности.

«Все страны, и Россия в том числе, приняли цели по достижению углеродной нейтральности, по сокращению выбросов парниковых газов. Мы видим, что криптовалюты, их майнинг, способствуют увеличению углеродного следа и таким образом ставят под сомнение, под риск достижение таких целей», - сказала она.