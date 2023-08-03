В России утверждены тарифы на операции с цифровым рублем

Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями, сообщила пресс-служба регулятора.

«Платежи и переводы цифровых рублей для людей будут бесплатными», - говорится в сообщении банка.

«Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет составлять 0,2%, но не более 10 рублей», - отмечается в сообщении.

Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

«Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровым рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно, - подчеркивается в сообщении.

Указывается, что каждый человек или компания будут иметь возможность открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках.

«В августе мы планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот планируется начать постепенно с 2025 года», - сообщил Банк РФ.