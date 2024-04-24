Средняя зарплата в Беларуси в марте выросла на 135,4 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте 2024 года составила 2161,1 рубля, сообщил Белстат.

В марте 2024 года зарплата выросла по сравнению с февралем на 135,4 рубля или 6,68%. Реальная заработная плата в марте выросла на 12,8%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за март составила 3005,4 рубля, Минской области – 2160,8 рубля, Гомельской – 1938,9 рубля, Гродненской - 1905,7 рубля, Брестской – 1877,5 рубля, Витебской – 1782,8 рубля, Могилевской – 1774,3 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в марте досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 7935,2 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта – 4676,3 рубля; на третьем - вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования – 4336,3 рубля.

Меньше всего начислено в марте работникам парикмахерских и салонов красоты – 1171,2 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1242,7 рубля, деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг - 1227,7 рубля.