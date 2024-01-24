Средняя зарплата в Беларуси в декабре 2023 года выросла на 295,4 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2023 года составила 2271 рубль и выросла на 295,4 рубля по сравнению с ноябрем.

Традиционный резкий рост зарплаты в декабре обусловлен выплатой годовых бонусов, «13-й зарплаты» и прочих премий.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в декабре 2023 года выросла на 11,8% к декабрю 2022 года. За январь-декабрь 2023 года рост зарплаты составил 11,0% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за декабрь составила 3240,2 рубля, Минской области – 2246,8 рубля, в Гомельской – 1970,4 рубля, Гродненской -1980,3 рубля, Брестской – 2025,2 рубля, Витебской – 1861,8 рубля, Могилевской – 1810,4 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в декабре досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 8444,2 рубля. На втором месте находится вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования – 5507,6, на третьем - деятельность пассажирского воздушного транспорта – 5086,8 рубля.

Меньше всего начислено в декабре работникам парикмахерских и салонов красоты – 1153,6 рубля, деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1226,3 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1289,8 рубля.