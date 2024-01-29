Последнее обновление: 29.01.2024 10:14

ЕАБР ожидает сохранения роста зарплаты в Беларуси

Эксперты ЕАБР ожидают сохранения роста заработной платы в Беларуси в 2024 году, называя основными факторами повышение базовой ставки и высокий спрос на рабочую силу.

«На фоне повышения базовой ставки, определяющей зарплату в бюджетном секторе, на 6,4% с 1 января 2024 года, а также высокого спроса на рабочую силу, ожидаем сохранения роста заработной платы в 2024 году», - говорится в еженедельном комментарии банка.

Снижение темпа роста реальной зарплаты с 13,8% (в годовом выражении) в ноябре до 12,0% в декабре эксперты ЕАБР списали на инфляцию.

«Ускорение инфляции в декабре также оказало влияние на снижение темпов роста реальной заработной платы», - отмечается в комментарии.

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