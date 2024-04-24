В Беларуси повышены тарифы на проезд железнодорожным транспортом

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №29 от 15 апреля 2024 года повысило тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом».

Например, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 7 копеек в пределах одного тарифного пояса (по направлениям Минск – Городище, Минск – Фаниполь, Брест – Жабинка и др.), а также в пределах двух тарифных поясов по одному направлению (Минск – Красное Знамя, Минск – Негорелое, Гродно – Скидель и др.).

В пределах двух, трех и четырех тарифных поясов по двум направлениям тарифы повысятся на 14 копеек.

В последний раз решение о повышении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования принималось в июне 2023 года.