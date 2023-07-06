Последнее обновление: 06.07.2023 10:34

Власти Беларуси повысили тарифы на перевозку грузов по железной дороге

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №37 от 30 мая 2023 года повысило тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования по территории страны.

«Установить тарифы на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования, кроме перевозок грузов, следующих транзитом по территории государств – членов Евразийского экономического союза», - говорится в документе.

Документом также утверждены новые тарифы на работы (услуги), связанные с организацией перевозок.

Постановление вступает в силу через 5 дней.

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