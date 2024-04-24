Последнее обновление: 24.04.2024 08:38

Лукашенко разрешил Нацбанку делиться информацией с Банком России

Лукашенко указом №172 от 22 апреля 2024 года одобрить проект соглашения с Россией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере контроля над финансовым рынком.

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в документе.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование