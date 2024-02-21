Последнее обновление: 21.02.2024 22:16

Банк «Решение» приостановил идентификацию владельцев QIWI кошельков

Банк «Решение» сообщил о приостановке оказания услуг в рамках сотрудничества с АО КИВИ Банк (РФ) после того, как Центробанк РФ отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций.

В частности, «Решение» приостановил идентификацию владельцев QIWI Кошельков, пополнение QIWI кошельков, а также оплату товаров, работ, услуг, представленных в платежной системе ЕРИП, и переводы на текущие (расчетные) счета посредством использования сервисов АО КИВИ Банк (РФ).

Банк «Решение» до сегодняшнего дня был единственным белорусским банком, осуществлявшим процедуру идентификацию владельцев QIWI кошельков.

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