Нацбанк Беларуси согласился принимать юань в качестве залога под кредитование банков

Нацбанк Беларуси включил китайский юань в перечень иностранных валют, в которых регулятор готов принимать гарантийные депозиты в качестве обеспечения кредитов, предоставляемых банкам на пополнение ликвидности.

Постановлением правления №444 от 13 декабря 2023 года Нацбанк также обновил ломбардный список ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов.

Документом дополнен перечень условий, при соблюдении которых регулятор принимает ценные бумаги в качестве обеспечения.

«…ценные бумаги не являются депозитарными облигациями», - сказано в постановлении. Кроме того, Нацбанк отказался от такого процентного показателя, как обеспеченность залога.