Нацбанк Беларуси разобрался с инкассаторскими компаниями

Нацбанк Беларуси расширил лицензионные полномочия ОАО ”НКФО ”Белинкасгрупп“, которой указом Лукашенко предоставлено исключительного права государства на осуществление инкассации наличных денежных средств, перевозки наличных денежных средств, иных ценностей.

В частности, лицензия указанной структуры дополнена такими банковскими операциями как «привлечение денежных средств юридических лиц, в том числе банков-респондентов, на счета и во вклады (депозиты)» и «открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе банков-респондентов».

Одновременно регулятор отозвал лицензию ЗАО ”НКФО ”ИНКАСС.ЭКСПЕРТ“ на осуществление банковской деятельности в связи с решением акционеров о ликвидации компании.