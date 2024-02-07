Физлица в Беларуси в январе выступили чистым покупателем иностранной валюты

Население Беларуси в январе 2024 года снова выступило чистым покупателем иностранной валюты на сумму $14,0 млн, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в январе 2024 года составила $905,0 млн. В том числе покупка наличной валюты составила $564,2 млн. Покупка безналичной валюты составила $340,8 млн.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в январе 2024 года составила $891,0 млн. Продажа наличной валюты составила $702,4 млн. Продажа безналичной валюты составила $188,6 млн.

В январе на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $138,2 млн, на безналичном – чистая покупка в объеме $152,1 млн.