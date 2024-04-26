Азербайджан может увеличить экспорт газа в Европу

Развитие "зеленой" энергетики в Азербайджане позволит сократить использование газа как минимум на 5 млрд кубометров, которые можно будет экспортировать в Европу. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Согласно нашим планам, к 2027 году в Азербайджане будет введено в эксплуатацию 9 солнечных и ветряных электростанций суммарной мощностью 2 ГВт. Мы уверены в этом, поскольку заключены контракты для этого. К 2030 году дополнительно будут введены в действие еще 10 ВЭС и СЭС мощностью 5 ГВт. В результате этого сократится использование газа, и мы сможем минимум 5 млрд кубометров дополнительно направить в Европу", - заявил он.

Президент подчеркнул, что сегодня около 50% азербайджанского газа экспортируется в Европу. Это составляет 12 млрд кубометров.

По его словам, согласно договоренностям между Азербайджаном и ЕС, достигнутым в июле 2022 года, в 2027 году поставки азербайджанского газа в ЕС составят 20 млрд кубометров.

Алиев добавил, что Азербайджан планирует экспортировать в ЕС и "зеленую" энергию, на начальном этапе объем таких поставок составит 4 ГВт.