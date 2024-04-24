Власти РФ одобрили сделку по продаже российского бизнеса Hugo Boss

Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила сделку по продаже российского бизнеса производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss компании АО "Стокманн", сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Одним из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss.

Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 года после завершения необходимых юридических и административных процедур. Тогда же в стране будут открыты магазины ритейлера.

Hugo Boss приостановил онлайн-продажи и работу своих магазинов в России в марте 2022 года.