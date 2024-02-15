Последнее обновление: 15.02.2024 09:31

Daimler Truck продал свои 15% акций "КАМАЗа"

Немецкий концерн Daimler Truck, приостановивший операции в России с 2022 года и числившийся в составе совладельцев ПАО "КАМАЗ" на правах "спящего акционера", в 2024 году продал свою 15-процентную долю.

"Формально процесс прекращения участия в капитале "КАМАЗа" они завершили, насколько нам известно, в текущем году. Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны», - сообщил гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, пишут "Ведомости".

Кто стал покупателем и какова была сумма сделки, он не сообщил. Близкий к компании источник издания отмечает, что сделка прошла, все одобрения получены.

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