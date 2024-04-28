Последнее обновление: 28.04.2024 11:09

Италия вызвала посла России из-за захвата имущества компании Ariston

Италия вызвала посла России в связи с решением Кремля передать под контроль структуры "Газпрома" имущество итальянской группы Ariston Thermo на территории России.

"Правительство просит объяснений в связи с национализацией группы Ariston Thermo. Мы также работаем с Брюсселем совместно с Германией", – сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В пятницу Путин подписал указ о передаче 100% акций дочерних компаний итальянской Ariston и немецкой BSH Hausgeräte в России во "временное управление" структурам "Газпрома".

Евросоюз также потребовал от России отменить это решение.

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