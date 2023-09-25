США внесли в черный список компании из РФ, Китая, ОАЭ, Финляндии, ФРГ, Омана и Пакистана

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана, Пакистана, Финляндии.

Об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства, передает ТАСС.

Как следует из сообщения, эти "организации, по оценке правительства США, действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов".

В перечень в частности были включены российские компании ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Грант Инструмент", "СМТ Айлоджик", "Стрелой" и ВСМПО-АВИСМА.