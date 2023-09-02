Канада отказалась от роуминга с крупнейшими российскими операторами

Сотовые операторы из Канады разорвали или находятся в процессе разрыва роуминговых соглашений с крупнейшими российскими операторами.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в нескольких компаниях.

По словам одного из них, причина — введение санкций правительством Канады в отношении российских мобильных операторов.

«Нам пришли уведомления о прекращении сервиса, дальше один за другим местные операторы начали отключать нас от роуминга», — рассказал собеседник. Источники в двух российских компаниях назвали ситуацию прецедентом — до сих пор ни в одной стране роуминговые отношения не разрывали сразу все местные операторы.

Канада ввела санкции против сотовых операторов МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2) и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а также против ряда других компаний и физлиц в июле этого года. В пояснении говорилось, что эти телекоммуникационные компании связаны с российским военно-промышленным комплексом. Санкции запрещают совершать сделки с попавшими в список лицами и компаниями, а также участвовать в любой деятельности, связанной с любым их имуществом, предоставлять им финансовые или сопутствующие услуги.

По словам источника РБК в одном из крупных операторов, до сих пор при отключении роуминга кем-то из партнеров компания могла переключиться на другого оператора либо передавать трафик своих абонентов через оператора из какой-то другой страны, у которого есть соглашение о роуминге с отключившим оператором. Но в случае с канадскими партнерами первый вариант невозможен, поскольку отношения разрывают все операторы страны, а второй вариант технически невозможно организовать быстро.

Собеседник еще в одной компании указал, что абоненты смогут получать услуги связи, подключившись к Wi-Fi или купив сим-карты местных операторов, но без роуминга они не смогут получать СМС на российский номер — например, для авторизации или подтверждения банковских транзакций. И для этой проблемы решения пока не найдено.