В Беларуси с 1 мая повышается размер бюджета прожиточного минимума

В Беларуси с 1 мая 2024 года на 2,9% повышается размер бюджета прожиточного минимума, сообщило Министерство труда РБ.

«БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 418,73 руб.», - говорится в сообщении.

Бюджет прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая составит 448,99 рубля, пенсионера – 303,03 рубля

В связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей; доплаты к пенсиям; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; социальные пенсии.