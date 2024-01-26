В Беларуси повышаются пособия семьям, воспитывающим детей

В Беларуси с 1 февраля по 31 июля 2024 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, исчисляемые из среднемесячной заработной платы, повышаются на 11,3%, сообщает Минтруда РБ.

Пособие на первого ребенка составит 724,85 руб. (+73,5 руб.); на второго и последующих детей – 828,40 руб. (+84 руб.); на ребенка-инвалида – 931,95 руб. (+94,5 руб.)

Также, с 1 февраля на 10,6 процента увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Так, единовременное пособие теперь составит: при рождении первого ребенка – 4067,40 руб. (+389,5 руб.); при рождении второго и последующих детей – 5694,36 (+545,3 руб.).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля будет выплачиваться в размере 406,74 руб., пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере 203,37 руб.

Размер ежемесячного пособия семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей на ребенка-инвалида – 284,72 руб., на других детей в семье – 203,37 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит 406,74 руб. (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и 488,09 руб. (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - 284,72 руб.

При воспитании в семье двоих и более детей, один из которых в возрасте до 3 лет, выплачиваются два пособия: на ребенка до 3 лет (40% СЗП) и ребенка (детей) от 3 до 18 лет (50% БПМ). Суммарный размер двух пособий составит 1031,77 руб.

В 2024 году на выплату пособий по материнству и семейных пособий планируется направить 3,4 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда — на выплату пособий по уходу за детьми в возрасте до 3 лет.